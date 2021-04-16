В Улан-Удэ в строящемся детсаду начали отделку

Также ведётся работа по заключению контрактов на приобретение технологического оборудования и мебели.





Также в Улан-Удэ строят ещё два детских сада – в микрорайоне Забайкальский и на станции Дивизионная. На объекты выделено более 900 млн рублей. Ввод детсадов в эксплуатацию запланирован на 2021 год.









В строящемся детсаду по улице Боевая ведутся отделочные работы, сообщили в администрации Улан-Удэ.В настоящее время подрядная организация ООО «Дом 2000» выполняет внутренние сантехнические и электромонтажные работы и приступила к отделочным работам.Уже закончены работы по устройству фасада здания, установлены окна, выполнены внешние инженерные сети и многое другое.В каждой группе детского сада планируется по 20 детей. Для них предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфетная и санузел. Также определены помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, зал для физкультуры, кабинет логопеда и помещение пищеблока.В новый детсад пойдут 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, проживающих в этом микрорайоне.