Осуждённым показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ провели фитнес-тренировку.
- Осуждённым подробно рассказали, как правильно выполнять упражнения объяснили важность правильного дыхания при нагрузках. После провели разминку и показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, фитнес восполняет недостаток физической активности, положительно влияет на эмоциональное состояние и укрепляет здоровье.
В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись фитнесом
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