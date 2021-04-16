В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись фитнесом

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённым показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ провели фитнес-тренировку.



- Осуждённым подробно рассказали, как правильно выполнять упражнения объяснили важность правильного дыхания при нагрузках. После провели разминку и показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По словам организаторов, фитнес восполняет недостаток физической активности, положительно влияет на эмоциональное состояние и укрепляет здоровье.

