Четыре боксёра из Бурятии сразятся за титул и автомобиль

Четыре боксёра представят Бурятию на чемпионате России среди молодёжи
В Подмосковном Серпухове с 26 апреля по 2 мая пройдёт чемпионат России по боксу среди молодёжи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших спортсменов из 51 региона страны, сообщили в федерации бокса России.
Бурятию представят четверо спортсменов:
Батлаев Баир (до 52 кг)
Гатауллин Альберт (до 56 кг)
Щыбиков Радна (до 60 кг)
Парфенов Максим (до 75 кг)
Наибольшее количество боксёров представит Москву – 27 участников. Вторая строчка в рейтинге у Санкт-Петербурга - 22 лучших спортсмена от этого региона выступит на чемпионате страны. Третье место досталось Республике Дагестан, которая привезёт на чемпионат 18 спортсменов, четвёртая строчка за Московской областью - 15 спортсменов и пятая – у Краснодарского края, от которого выступит 9 боксеров.
Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.
Чемпионат России пройдёт во дворце спорта «Надежда» с учётом противокоронавирусных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 26 апреля, финалы пройдут 2 мая.
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