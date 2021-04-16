В Иркутске волонтёры обновят фасад центра абилитации

В мае в городе стартует очередная акция «Фасадник»



В Иркутске в мае пройдёт акция «Фасадник 2021». Как отмечают организаторы, с 15 по 31 мая мероприятие состоится в новом формате – будет проведён ремонт необычного для акции фасада здания Иркутского центра абилитации. Участниками станут волонтёры, предприниматели, общественные деятели, руководители различных предприятий и организаций, а также неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



– Каждый может внести свой вклад в улучшение внешнего вида города Иркутска. Опыт «Фасадника» показал высокую востребованность и заинтересованность горожан в его реализации. С 2017 году в акции приняли участие более 1200 человек и были окрашены фасады и заборы 100 домов. Эта акция создана для улучшения эстетического вида городов и вовлечения жителей в этот процесс, – отмечают организаторы.



На сайте акции (www.fasadnik.org) открыт предварительный сбор заявок на 2021 год. В прошлом году волонтёры покрасили 27 фасадов домов.

