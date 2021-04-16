Жители дома в Бурятии добились перерасчёта за свет

Люди не были согласны с начислениями



Жители многоквартирного дома из села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о несогласии с начислением платы за электроэнергию, отнесённую на общедомовые нужды.



Установлено, что ресурсоснабжающая организация с 1 июля 2020 года расчёт платы за ОДН жильцам многоквартирного дома производит, исходя их показаний общедомового прибора учёта.



- Этот прибор введён в эксплуатацию с нарушением правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Во время установки прибора не присутствовали представители собственников помещений в многоквартирном доме и гарантирующего поставщика электрической энергии, - сообщает прокуратура Бурятии.



Начальнику Прибайкальского сбытового участка Байкальского отделения АО «Читаэнергосбыт» внесено представление. По результатам его рассмотрения ресурсоснабжающая организация произвела перерасчёт платы за электроэнергию ОДН 18 потребителям на сумму 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

