Дело связано с установкой счётчика
В Улан-Удэ предстал перед судом бывший электромонтёр электросетевой компании. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ).
В ноябре 2018 года мужчина, занимая должность электромонтёра по эксплуатации электрических счётчиков, из корыстных побуждений решил сокрыть задолженность за бездоговорное потребление электроэнергии местного жителя на сумму не менее 300 тысяч рублей. Для этого он незаконно установил потребителю новый прибор учёта электрической энергии. За это электрик получил 45 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ электромонтёр признан виновным в коммерческом подкупе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Люди не были согласны с начислениями
Дело связано с установкой счётчика
Общее число случаев заражения приближается к 37 тысячам
О пропаже ребёнка заявила тётя
Молодой человек проходил по делу свидетелем
Спортсмены померятся силами в дисциплине «Дистанция - пешеходная»
Книги расскажут о природе республики и о деятельности по её охране
В Улан-Удэ до +11
В соревнованиях выступят победители чемпионатов мира и Европы
В рамках мероприятия пройдут конкурс, соревнования и гала-концерт
Итоги мероприятия подведут в июне
Водители обкатают технику на специализированном автодроме
Специально к круглой дате была презентована книга «Музей – сокровищница Аги»
Поляки региона отпразднуют народный праздник «Мажанна и Зелёный Гай»
В столице Бурятии состоится очередной велопробег «Звезда Победы»