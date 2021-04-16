В Улан-Удэ электромонтёр признан виновным в коммерческом подкупе

Дело связано с установкой счётчика



В Улан-Удэ предстал перед судом бывший электромонтёр электросетевой компании. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ).



В ноябре 2018 года мужчина, занимая должность электромонтёра по эксплуатации электрических счётчиков, из корыстных побуждений решил сокрыть задолженность за бездоговорное потребление электроэнергии местного жителя на сумму не менее 300 тысяч рублей. Для этого он незаконно установил потребителю новый прибор учёта электрической энергии. За это электрик получил 45 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

