Прокуратура Иркутска начала проверку по факту исчезновения девочки

О пропаже ребёнка заявила тётя



15 апреля в городе Иркутске в отдел полиции поступило телефонное сообщение женщины об исчезновении её малолетней племянницы. В результате проведённых сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области мероприятий местонахождение ребёнка установлено.



- По данному факту прокуратурой Свердловского района города Иркутска организовано проведение проверки исполнения требований федерального законодательства органами системы профилактики, по её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

