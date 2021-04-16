О пропаже ребёнка заявила тётя
15 апреля в городе Иркутске в отдел полиции поступило телефонное сообщение женщины об исчезновении её малолетней племянницы. В результате проведённых сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области мероприятий местонахождение ребёнка установлено.
- По данному факту прокуратурой Свердловского района города Иркутска организовано проведение проверки исполнения требований федерального законодательства органами системы профилактики, по её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Прокуратура Иркутска начала проверку по факту исчезновения девочки
Общество, Фото:
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