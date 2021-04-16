Жителя Бурятии осудили за отказ от дачи показаний

Молодой человек проходил по делу свидетелем



24-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в отказе свидетеля от дачи показаний (ст. 308 УК РФ).



В июне 2020 года молодой человек на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу отказался сообщать об обстоятельствах совершения преступления, очевидцем которых являлся. Следственным органом он был предупреждён об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.



Суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



