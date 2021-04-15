В Улан-Удэ вслед за деревьями уничтожают кустарники

Лидер Бурятского отделения партии Яблоко Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») запечатлела варварское отношение к кустарникам в Улан-Удэ. Их повредили, судя по всему, во время ремонтных работ на дорогах.
- «Одно лечат, другое калечат», это принцип работает не только в медицине, но в ремонте городских дорог. Кроме того, что всё перекопано и брошено, так ещё и покалечена корневая система кустарника. Не перестаю удивляться безалаберности и хамству по отношению к зелёным насаждениям, - поделилась Наталья Семёнова.
Она задаётся вопросом, где контроль? «Южные братья, выкорчёвывающие бордюры вместе с кустарником, естественно, плевать хотели, они, вероятно здесь в гостях, но наши-то чиновники абсолютно не контролируют процесс?» - написала на своей странице Наталья.
Подписчики поддерживают её в комментариях. Пользователи вспоминают, как пустили под корень деревья на улице Смолина, где «натыкали» новые многоэтажки.
- Реально сердце кровью обливается... на Смолина возле нового длиннющего дома выкорчевали все деревья. А ведь они могли хоть как-то снимать нагрузку перенаселенного центра...
- Именно... Вчера поехала на Смолина до «Виадука» и ужаснулась – новый тёмно-синий длиннющий высотный дом жилой. Как там будут жить люди, как в каменных джунглях?! Украли солнце у другой половины стороны заселения на улице Модогоева, - делятся местные жители.
Уже не один год в Улан-Удэ стоит проблема варварской обрезки деревьев. Её сперва проводили под видом омолаживающих работ, а в последнее время превращение пышных деревьев в столбы без веток объясняют заботой о прохожих и машинах. Только в этом году планируется обрезка ещё 700 деревьев.