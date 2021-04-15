В Чите проведут соревнования по конкуру

В турнире примут участие дети, юноши, юниоры и взрослые



16 апреля в Чите пройдут соревнования по конкуру. Турнир состоится в манеже центра медико-социальной реабилитации «Росток» Забайкальского края. Начало соревнований в 10:30.



На турнир приглашены дети, юноши, юниоры и взрослые, занимающиеся конным спортом. Победители и призёры соревнований определятся в общем зачёте по результатам двух гитов с учётом времени прохождения маршрута во втором гите.



Награждение за I, II, III места дипломами и медалями пройдёт в конном строю сразу по окончании соревнований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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