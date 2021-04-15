Донорская акция «Космос у нас в крови!» пройдёт в Улан-Удэ

Станция переливания крови будет работать в обычном режиме



Бурятия присоединилась ко всероссийскому донорскому марафону «Космос у нас крови», организованному Федеральным медико-биологическим агентством, в рамках празднования 60-летия со дня первого полёта человека в космос.



17 апреля на станции переливания крови состоится тематическая суббота доноров под девизом «Космос у нас в крови!».



- Приглашаем доноров сдать кровь в рамках столь значимого дня для нашей страны! Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00 часов, - сообщили на станции.



Для желающих выполнить донацию напомнили:



- избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи;

- необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

