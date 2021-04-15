Голове Ленина в Улан-Удэ устроили «банный день»

Памятник Владимиру Ленину на главной площади Улан-Удэ помыли. «Банный день» самому знаменитому бурятскому памятнику устроили с помощью автовышки. Голову Ленина почистили моющим средством, а затем ополоснули водой.
В комитете городского хозяйства сообщили, что каждую весну в Улан-Удэ промывают памятники, скульптуры, остановки и ограждения.
- Для мытья памятников используются мойки высокого давления и нейтральное моющее средство. На автовышке сотрудники комбината поднимаются над головой и предварительно промывают монумент струей воды, после чего рельеф покрывают белой пеной моющего средства. Через некоторое время средство смывают водой. Средство бережно воздействует на материал памятника, что позволяет сохранить его первоначальный вид, - пояснили в комитете городского хозяйства.
В апреле-мае в городе отмоют почти 20 городских памятников и скульптур.
В прошлом году знаменитую голову Ленина мыли примерно в эти же сроки. Очевидцы отмечали, что «даже ушки помыли».
В этом году памятник Ленину отмечает полувековой юбилей. Это самая большая монументальная голова Ленина в мире, её вес превышает 42 тонны. Высота скульптуры — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров.
Идея создания памятника появилась в 1970 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина. Авторами памятника стали отец и сын — скульпторы Георгий и Юрий Нерода. Голову Ленина из бронзы создавали мастера на Мытищинском камнерезном заводе из Московской области, оттуда её везли по частям на специальном поезде. Официально монумент открыли 5 ноября 1971 года. Сегодня памятник Ленину в Улан-Удэ — одна из главных достопримечательностей республиканской столицы и всей Бурятии.
Ранее «Байкал-Dailу» представлял интересную информацию о памятнике, вроде того, почему на него не садятся птицы и как голове удаётся «парить» над постаментом.