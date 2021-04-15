Голове Ленина в Улан-Удэ устроили «банный день»









В комитете городского хозяйства сообщили, что каждую весну в Улан-Удэ промывают памятники, скульптуры, остановки и ограждения.



- Для мытья памятников используются мойки высокого давления и нейтральное моющее средство. На автовышке сотрудники комбината поднимаются над головой и предварительно промывают монумент струей воды, после чего рельеф покрывают белой пеной моющего средства. Через некоторое время средство смывают водой. Средство бережно воздействует на материал памятника, что позволяет сохранить его первоначальный вид, - пояснили в комитете городского хозяйства.



В апреле-мае в городе отмоют почти 20 городских памятников и скульптур.















