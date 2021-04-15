На стадионы Бурятии возвращается большой футбол

Начался приём заявок на чемпионат РБ



В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на чемпионат республики по футболу. Судейская коллегия состоится 19 апреля на центральном республиканском стадионе в Улан-Удэ.



Чемпионат пройдёт по круговой системе с 15 мая по 1 октября на стадионах республики. Параллельно чемпионату стартуют игры кубка РБ, сообщили в федерации футбола Бурятии.



Напомним, что в прошлом году в республике была отменена большая часть футбольных соревнований. Также в 2020 году в регионе отметили 105-летие футбола в Бурятии.

