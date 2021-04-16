В Улан-Удэ до +11
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля, ночью по республике местами небольшой снег, днём в Северобайкальском районе снег. Ветер ночью северо-западный 6-11, местами по южной половине до 15-17 м/с, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +9,+14, местами 0,+5.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +9,+11.
В Бурятии местами снег
Общество, Фото:
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