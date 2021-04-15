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В Иркутской области осталось всего четыре ледовые переправы

В Иркутской области осталось всего четыре ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Закрыты ещё две ледовые переправы

За сутки в Иркутской области были закрыты две ледовые переправы, обе находились в Мамско-Чуйском районе.

На реке Витим ледовая дорога, соединяющая посёлки Мама и Тетеринск, была закрыта из-за необратимых изменений льда и появления талой воды на его поверхности. Межведомственная комиссия также приняла решение о закрытии ледовой переправы на 18 километре автодороги «Тетеринск – Витимский».

- На обеих закрытых переправах выполнены работы по обеспечению требований безопасности: установлены знаки, запрещающие движение транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На сегодня в регионе продолжают функционировать четыре ледовые переправы в Киренском и Бодайбинском районах. Их закрытие запланировано на ближайшие дни.

Водителей просят быть предельно внимательными и не предпринимать попытки пересечь водоёмы по льду вне переправ.

Ледовые переправы
 
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