В Иркутской области осталось всего четыре ледовые переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Закрыты ещё две ледовые переправы



За сутки в Иркутской области были закрыты две ледовые переправы, обе находились в Мамско-Чуйском районе.



На реке Витим ледовая дорога, соединяющая посёлки Мама и Тетеринск, была закрыта из-за необратимых изменений льда и появления талой воды на его поверхности. Межведомственная комиссия также приняла решение о закрытии ледовой переправы на 18 километре автодороги «Тетеринск – Витимский».



- На обеих закрытых переправах выполнены работы по обеспечению требований безопасности: установлены знаки, запрещающие движение транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



На сегодня в регионе продолжают функционировать четыре ледовые переправы в Киренском и Бодайбинском районах. Их закрытие запланировано на ближайшие дни.



Водителей просят быть предельно внимательными и не предпринимать попытки пересечь водоёмы по льду вне переправ.



