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В Улан-Удэ число бездомных собак может вырасти втрое

В Улан-Удэ число бездомных собак может вырасти втрое
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас на улицах живут примерно четыре тысячи собак

Более 700 безнадзорных собак отловили в Улан-Удэ с начала марта. Обратно выпущено 481 особей, ещё 20 собак приобрели новых хозяев. Остальные находятся на карантинных мероприятиях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они на карантине, после чего проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных. В том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. По истечении 17 дней собак возвращают обратно, откуда поймали.

С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 777 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам.

По предварительной информации администрации районов, на территории города находится ещё более четырёх тысяч бездомных собак.

– Это примерное количество. Учитывая репродукционный цикл животных, численность к концу года может составить более 12 тысяч особей. Из-за миграции животных из соседних муниципальных образований может быть ещё прирост. Соответственно, возможны нападения на горожан, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В связи с этим, в районах продолжают работать административные комиссии, управление административного контроля продолжает проводить рейды по частным домам.

С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Компания по отлову безнадзорных животных работает по заявительной системе. Нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения собак.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне собака, которую несколько лет назад прикормили бабушки, напала на школьницу
собаки
 
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