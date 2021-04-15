Иркутская спортсменка победила на первенстве России по киокусинкай

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Юная каратистка выиграла «золото» среди девушек 12-13 лет в весовой категории свыше 55 кг



Спортсменка Иркутской области Дарья Пирогова победила на первенстве России по киокусинкай, которое в конце марта проходило в Московском центре боевых искусств. В соревнованиях принимали участие около 700 спортсменов из 49 субъектов РФ.



Дарья выступала среди девушек 12-13 лет в весовой категории свыше 55 килограммов. Всего в этой категории за медали боролись десять участниц. Иркутская спортсменка провела три боя. Она одержала победу над соперницами из Нижегородской области, Москвы, Кемеровской области и стала обладательницей золотой медали. Серебряную медаль в этом весе завоевала Александра Язвенко из Кемеровской области. Бронзовыми призёрами стали Ксения Фаминская (Москва) и Марина Огородова (Ямало-Ненецкий автономный округ).



Дарья Пирогова занимается под руководством тренера Дмитрия Лунёва. По итогам турнира спортсменка включена в основной состав юниорской сборной команды России. В настоящее время она готовится к всероссийским соревнованиям «Кубок Чёрного моря», которые пройдут 7-8 мая в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

