 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов

В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии состоится очередной велопробег «Звезда Победы»

1 мая в столице Бурятии пройдёт Х велопробег «Звезда Победы», посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию города Улан-Удэ. Участниками велопробега станут школы, учреждения профессионального образования, вузов, молодёжные и студенческие объединения, работающая молодёжь, жители города.

- Если в прошлые годы в велопробеге принимали участие до 700 человек, то в этом году по рекомендации Роспотребнадзора количество мы сократили: по 100 человек с каждого района и 55 человек – это наши профсоюзы, бизнес и так далее. Итого 355 участников – столько лет в этом году празднует наш Улан-Удэ, - рассказала председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.

Велосипедисты стартуют в 10 часов утра из трёх районов города по четырём маршрутам. Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы. Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ – ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы. Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы, а также место основания г. Улан-Удэ (ул. Малостолярная,7) - Проспект Победы - ул. Почтамтская – ул. Ленина – Триумфальная арка – ул. Ербанова – ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - Мемориал Победы. Прибытие на Мемориал Победы запланировано в 11 часов.

Далее участники велопробега примут участие в акции «Цветок Победы», посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возложат цветы к Вечному огню.

Командные и индивидуальные заявки на участие принимаются до 23 апреля в управлении по делам молодёжи (тел. 436042, 434626; e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru). Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ велопробег спорт акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На площади Читы развернётся спортивный квест
На площади Читы развернётся спортивный квест
Общество, 15.04.2021
Участникам предстоит выполнить различные физические упражнения
Горнолыжники Иркутска стали вторыми на турнире городов СФО и ДФО
Горнолыжники Иркутска стали вторыми на турнире городов СФО и ДФО
Общество, 15.04.2021
Победу праздновала команда из Красноярска
В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство
В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство
Общество, 15.04.2021
Республика примет участие в масштабной всероссийской уборке
Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни
Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни
Общество, 15.04.2021
Свадьбу Ивановы справили в день полёта Юрия Гагарина в космос
Иркутская спортсменка победила на первенстве России по киокусинкай
Иркутская спортсменка победила на первенстве России по киокусинкай
Общество, 15.04.2021
Юная каратистка выиграла «золото» среди девушек 12-13 лет в весовой категории свыше 55 кг
На стадионы Бурятии возвращается большой футбол
На стадионы Бурятии возвращается большой футбол
Общество, 15.04.2021
Начался приём заявок на чемпионат РБ
Правительство выделит 363 млн Байкальскому ЦБК на спецоборудование
Правительство выделит 363 млн Байкальскому ЦБК на спецоборудование
Общество, 15.04.2021
Средства пойдут на предотвращение перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка
В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM
В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM
Общество, 15.04.2021
В обновлённом торговом центре впервые в Бурятии открылись известные международные бренды
В Селенгинском районе Бурятии отпразднуют день рождения декабриста
В Селенгинском районе Бурятии отпразднуют день рождения декабриста
Общество, 15.04.2021
В Новоселенгинске состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Николаю Бестужеву
В Чите проведут соревнования по конкуру
В Чите проведут соревнования по конкуру
Общество, 15.04.2021
В турнире примут участие дети, юноши, юниоры и взрослые
В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
Общество, 15.04.2021
Автор лучшего снимка получит пригласительные на две персоны
Молодые сотрудники улан-удэнской колонии дали присягу
Молодые сотрудники улан-удэнской колонии дали присягу
Общество, 15.04.2021
В ряды сотрудников колонии вступили четыре человека
В Улан-Удэ сотрудники колонии сразились в пейнтбол
В Улан-Удэ сотрудники колонии сразились в пейнтбол
Общество, 15.04.2021
Сотрудники колонии выехали на День здоровья
В Улан-Удэ школьники дарили водителям брелоки
В Улан-Удэ школьники дарили водителям брелоки
Общество, 15.04.2021
Акция «Скорость – не главное!» прошла в Улан-Удэ
В Улан-Удэ Этнографический музей ужесточил условия акции с батарейками
В Улан-Удэ Этнографический музей ужесточил условия акции с батарейками
Общество, 15.04.2021
Батарейки теперь можно обменять только на школьный билет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^