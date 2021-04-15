В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии состоится очередной велопробег «Звезда Победы»



1 мая в столице Бурятии пройдёт Х велопробег «Звезда Победы», посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию города Улан-Удэ. Участниками велопробега станут школы, учреждения профессионального образования, вузов, молодёжные и студенческие объединения, работающая молодёжь, жители города.



- Если в прошлые годы в велопробеге принимали участие до 700 человек, то в этом году по рекомендации Роспотребнадзора количество мы сократили: по 100 человек с каждого района и 55 человек – это наши профсоюзы, бизнес и так далее. Итого 355 участников – столько лет в этом году празднует наш Улан-Удэ, - рассказала председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



Велосипедисты стартуют в 10 часов утра из трёх районов города по четырём маршрутам. Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы. Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ – ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы. Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы, а также место основания г. Улан-Удэ (ул. Малостолярная,7) - Проспект Победы - ул. Почтамтская – ул. Ленина – Триумфальная арка – ул. Ербанова – ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - Мемориал Победы. Прибытие на Мемориал Победы запланировано в 11 часов.



Далее участники велопробега примут участие в акции «Цветок Победы», посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возложат цветы к Вечному огню.



Командные и индивидуальные заявки на участие принимаются до 23 апреля в управлении по делам молодёжи (тел. 436042, 434626; e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru). Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



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