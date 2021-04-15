Участникам предстоит выполнить различные физические упражнения
17 апреля в Чите в третий раз пройдёт спортивный квест «Кач'ОК», приуроченный к международному дню спорта на благо развития и мира. В этот раз игра состоится под открытым небом – на площади Декабристов с 12:00 до 16:00.
Соревноваться будут команды из 5 человек старше 16 лет. Им предстоит преодолеть 15 этапов. На каждом этапе участникам нужно будет выполнить различные физические упражнения. Например, прыгать на скакалке или преодолевать различные верёвочные препятствия.
Победители квеста получат призы от организаторов и партнёров. Об этом сообщает молодёжный центр «Искра».
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На площади Читы развернётся спортивный квест
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