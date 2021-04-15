 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

На площади Читы развернётся спортивный квест

На площади Читы развернётся спортивный квест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предстоит выполнить различные физические упражнения

17 апреля в Чите в третий раз пройдёт спортивный квест «Кач'ОК», приуроченный к международному дню спорта на благо развития и мира. В этот раз игра состоится под открытым небом – на площади Декабристов с 12:00 до 16:00.

Соревноваться будут команды из 5 человек старше 16 лет. Им предстоит преодолеть 15 этапов. На каждом этапе участникам нужно будет выполнить различные физические упражнения. Например, прыгать на скакалке или преодолевать различные верёвочные препятствия.

Победители квеста получат призы от организаторов и партнёров. Об этом сообщает молодёжный центр «Искра».

Возрастное ограничение 0+
спорт Чита квест игра
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области утопят чучело Зимы
В Иркутской области утопят чучело Зимы
Общество, 15.04.2021
Поляки региона отпразднуют народный праздник «Мажанна и Зелёный Гай»
В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов
В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов
Общество, 15.04.2021
В столице Бурятии состоится очередной велопробег «Звезда Победы»
На площади Читы развернётся спортивный квест
На площади Читы развернётся спортивный квест
Общество, 15.04.2021
Участникам предстоит выполнить различные физические упражнения
Горнолыжники Иркутска стали вторыми на турнире городов СФО и ДФО
Горнолыжники Иркутска стали вторыми на турнире городов СФО и ДФО
Общество, 15.04.2021
Победу праздновала команда из Красноярска
В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство
В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство
Общество, 15.04.2021
Республика примет участие в масштабной всероссийской уборке
Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни
Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни
Общество, 15.04.2021
Свадьбу Ивановы справили в день полёта Юрия Гагарина в космос
Иркутская спортсменка победила на первенстве России по киокусинкай
Иркутская спортсменка победила на первенстве России по киокусинкай
Общество, 15.04.2021
Юная каратистка выиграла «золото» среди девушек 12-13 лет в весовой категории свыше 55 кг
На стадионы Бурятии возвращается большой футбол
На стадионы Бурятии возвращается большой футбол
Общество, 15.04.2021
Начался приём заявок на чемпионат РБ
Правительство выделит 363 млн Байкальскому ЦБК на спецоборудование
Правительство выделит 363 млн Байкальскому ЦБК на спецоборудование
Общество, 15.04.2021
Средства пойдут на предотвращение перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка
В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM
В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM
Общество, 15.04.2021
В обновлённом торговом центре впервые в Бурятии открылись известные международные бренды
В Селенгинском районе Бурятии отпразднуют день рождения декабриста
В Селенгинском районе Бурятии отпразднуют день рождения декабриста
Общество, 15.04.2021
В Новоселенгинске состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Николаю Бестужеву
В Чите проведут соревнования по конкуру
В Чите проведут соревнования по конкуру
Общество, 15.04.2021
В турнире примут участие дети, юноши, юниоры и взрослые
В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
Общество, 15.04.2021
Автор лучшего снимка получит пригласительные на две персоны
Молодые сотрудники улан-удэнской колонии дали присягу
Молодые сотрудники улан-удэнской колонии дали присягу
Общество, 15.04.2021
В ряды сотрудников колонии вступили четыре человека
В Улан-Удэ сотрудники колонии сразились в пейнтбол
В Улан-Удэ сотрудники колонии сразились в пейнтбол
Общество, 15.04.2021
Сотрудники колонии выехали на День здоровья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^