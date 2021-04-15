Лудуб Очиров сыграл вместе с оркестром Бутмана





Игорь Михайлович Бутман (род. 27 октября 1961, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский саксофонист; народный артист РФ (2011), лауреат Государственной премии РФ (2003).



Президент Авторского Совета Российского авторского общества с 2016 года. Арт-директор московских джазовых клубов — «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Полянке», продюсер 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза» , «Sochi Jazz Festival» и другие, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. В 1999 году основал Биг-бенд Игоря Бутмана, который с 2012 года носит название Московский джазовый оркестр.









Судя по всему, Лудуб Очиров приехал в Москву на обследование или операцию. Он недавно выложил снимок из Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, и пользователи желают ему удачи. Российский шоумен, стилист, певец Сергей Зверев написал: «Удачи! Пусть всё получится, и случится чудо!».