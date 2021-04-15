Лудуб Очиров сыграл вместе с оркестром Бутмана

Молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров сыграл с оркестром прославленного музыканта Игоря Бутмана в одном из московских заведений.
- Благодаря своему другу Нимбу сходил на концерт оркестра Игоря Бутман, мало того - удалось сыграть и поимпровизировать с этими замечательными музыкантами, - сообщил Лудуб в соцсети.
«Наш замечательный друг из Улан-Удэ», - представил Лудуба маэстро Игорь Бутман после импровизации. Сыграл также вместе с Лудубом и оркестром ещё один парень из Люксембурга. «Это Объединённые Джазовые Эмираты», - пошутил Бутман на сцене.
Судя по всему, Лудуб Очиров приехал в Москву на обследование или операцию. Он недавно выложил снимок из Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, и пользователи желают ему удачи. Российский шоумен, стилист, певец Сергей Зверев написал: «Удачи! Пусть всё получится, и случится чудо!».
Справка:
Игорь Михайлович Бутман (род. 27 октября 1961, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский саксофонист; народный артист РФ (2011), лауреат Государственной премии РФ (2003).
Президент Авторского Совета Российского авторского общества с 2016 года. Арт-директор московских джазовых клубов — «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Полянке», продюсер 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза» , «Sochi Jazz Festival» и другие, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. В 1999 году основал Биг-бенд Игоря Бутмана, который с 2012 года носит название Московский джазовый оркестр.
Президент Авторского Совета Российского авторского общества с 2016 года. Арт-директор московских джазовых клубов — «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Полянке», продюсер 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза» , «Sochi Jazz Festival» и другие, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. В 1999 году основал Биг-бенд Игоря Бутмана, который с 2012 года носит название Московский джазовый оркестр.