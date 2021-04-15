Общее число случаев заражения приближается к 42 тысячам
По данным на 15 апреля, число выздоровевших забайкальцев с начала пандемии составило 40 361 человек, из которых 52 человека сняты с меднаблюдения за последние сутки.
За сутки установлено 39 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 818 человек.
Болезнь унесла жизни 812 забайкальцев. За последние сутки подтверждён один летальный случай среди жителей региона. В моногоспиталях 39 человек находятся в тяжёлом состоянии, 14 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки выявили 39 больных. Общее число случаев заражения достигло 36 716.
За сутки коронавирус выявили менее чем у 40 забайкальцев
Общество, Фото:
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