Только 33% водителей Бурятии успешно сдали всероссийский диктант ПДД

Большинство автомобилистов плохо знает правила дорожного движения



С 5 по 11 апреля в официальном приложении «Дром ПДД» (16+) проходил всероссийский диктант на знание правил дорожного движения. Автолюбители соревновались на скорость в прохождении экзамена ПДД как в ГИБДД. Свои знания проверили 55 тысяч жителей из 84 регионов РФ.



Результат конкурса показал — большинство автомобилистов плохо знает правила дорожного движения. Только 40% участников смогли успешно ответить на все вопросы, допустив разрешенное ГИБДД количество ошибок. Показатель Республики Бурятия — ниже среднего. Успешно сдали экзамен 33% участников.



Отличный результат в диктанте показали пользователи без опыта вождения, начинающие водители и те, кто заканчивал автошколу ещё в CCCР. Среди участников со стажем вождения от 3 лет до 10 лет результаты значительно хуже — экзамен смогли сдать лишь 20%.



Победителем «Всероссийского диктанта ПДД» стал участник из Казани. Он безошибочно решил 20 вопросов за рекордные 31,8 секунды. На втором месте — житель Челябинска с результатом 32,6 секунды. Третье место закрепилось за автолюбителем из Тюмени (32,8 сек).



Примечательно, что жители Санкт-Петербурга, Республики Крым и Татарстана отвечали на вопросы диктанта так хорошо, как будто они вчера сдавали экзамены в ГИБДД. Хуже всех, как выяснилось, знают ПДД водители Якутии, Новосибирской области и Хабаровского края. Самыми активными регионами стали Приморский край, Иркутская и Свердловская области.



В 2017 году Дром совместно с Госавтоинспекцией уже проводил конкурс «Битва знатоков ПДД». Тогда 20 тысяч человек по всей стране проверили свои знания, и лишь 20% участников справились с задачей. Таким образом, за четыре года автолюбители улучшили свои знания правил дорожного движения в два раза.

