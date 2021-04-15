В Бурятии посёлок спасли от «лесного пожара»

















В Бурятии отстаивают посёлок от «лесного пожара». По такой легенде проходят командно-штабные учения к пожароопасному сезону. Сотрудники оперативных служб отрабатывают порядок взаимодействия, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По легенде учений, в республике установилась жаркая и ветреная погода. Ежедневно регистрируют более 50 термоточек, ещё 30 лесных пожаров действуют на площади более 5 тысяч га. По республике введён режим чрезвычайной ситуации.Всего в двух километрах от посёлка Заиграево, по легенде, обнаружен лесной пожар на площади 10 га. Сильный ветер достигает порывов до 25 метров в секунду.Первой на место пожара прибывает маневренная группа посёлка Заиграево, которая начинает мероприятия по тушению кромки пожара и запрашивает дополнительные силы и средства. Возникает угроза перехода на жилые дома и хозяйственные постройки. К тушению присоединяются пожарно-спасательные отряды, которые организуют защиту посёлка. Одновременно для тушения лесного пожара прибывают сотрудники лесной охраны Заиграевского и Хандагатайского лесхозов, Улан-Удэнского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи. С ними также прибывает тяжелая лесопожарная техника. С её помощью специалисты прокладывают минерализованные полосы, чтобы не допустить перехода огня.В это время сотрудники противопожарной службы МЧС проливают дома и постройки, а также стоят на страже посёлка, не подпуская огонь. Они помогают администрации в эвакуации условных местных жителей.Санитарно-гигиеническая и токсикологическая бригады Роспотребнадзора, передвижной лаборатории Бурятского гидрометцентра проводят проверку соответствия предельно-допустимой концентрации углерода в воздухе. Бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь условно пострадавшим местным жителям.Вскоре пожар локализован, а ещё через некоторое время ликвидирован.- Такие учения помогают отработать навыки, а также взаимодействие всех ведомств, чтобы в пожароопасный сезон предотвратить реальную угрозу населенным пунктам и жителям Бурятии. Учения показали, что Заиграевский район готов достойно пройти пожароопасный сезон, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.В Заиграевском районе 15 населённых пунктов, подверженных переходу огня от леса.