В Турции нашли трамвайный билет из Улан-Удэ

«Хайп»: Пользователи Сети не поверили в достоверность находки
Туристы из Бурятии в Турции нашли улан-удэнский трамвайный билет. Видео накануне опубликовали паблике buryatia_online.
- Прикиньте, Жаргал нашёл здесь, вот здесь в Турции трамвайный билетик из Улан-Удэ, - говорит автор видео.
В buryatia_online пошутили, что теперь улан-удэнский трамвай ходит до Турции.
- МУП «Управление трамвая», вы теперь до Турции можете увезти? Почему об этом не говорите? – пошутили в паблике.
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Подписчики группы удивились находке, но многие не поверили увиденному на видео: «Жаргал сам и привёз его», «Что-то непонятно, где там Турция? Очередной хайп», «Это точно Турция?», «С собой привезла», «Жаргал и потерял билетик».
Пользователя юморят по поводу удивительной находки: «Кто-то из Улан-Удэ в Турцию уехал на трамвае!!!», «Ветром надуло», «Билетик счастливый, надо его съесть».
За сутки видео просмотрели более 35 тысяч раз.
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