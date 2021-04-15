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В Турции нашли трамвайный билет из Улан-Удэ

В Турции нашли трамвайный билет из Улан-Удэ
Общество, 
«Хайп»: Пользователи Сети не поверили в достоверность находки

Туристы из Бурятии в Турции нашли улан-удэнский трамвайный билет. Видео накануне опубликовали паблике buryatia_online.

- Прикиньте, Жаргал нашёл здесь, вот здесь в Турции трамвайный билетик из Улан-Удэ, - говорит автор видео.

В buryatia_online пошутили, что теперь улан-удэнский трамвай ходит до Турции.

- МУП «Управление трамвая», вы теперь до Турции можете увезти? Почему об этом не говорите? – пошутили в паблике.

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Подписчики группы удивились находке, но многие не поверили увиденному на видео: «Жаргал сам и привёз его», «Что-то непонятно, где там Турция? Очередной хайп», «Это точно Турция?», «С собой привезла», «Жаргал и потерял билетик».

Пользователя юморят по поводу удивительной находки: «Кто-то из Улан-Удэ в Турцию уехал на трамвае!!!», «Ветром надуло», «Билетик счастливый, надо его съесть».

За сутки видео просмотрели более 35 тысяч раз.

трамвай Турция
 
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