В Турции нашли трамвайный билет из Улан-Удэ



В buryatia_online пошутили, что теперь улан-удэнский трамвай ходит до Турции.



- МУП «Управление трамвая», вы теперь до Турции можете увезти? Почему об этом не говорите? – пошутили в паблике.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бурятия - Онлайн (@buryatia_online) SVG namespacehttps://www.w3.org



Подписчики группы удивились находке, но многие не поверили увиденному на видео: «Жаргал сам и привёз его», «Что-то непонятно, где там Турция? Очередной хайп», «Это точно Турция?», «С собой привезла», «Жаргал и потерял билетик».



Пользователя юморят по поводу удивительной находки: «Кто-то из Улан-Удэ в Турцию уехал на трамвае!!!», «Ветром надуло», «Билетик счастливый, надо его съесть».



За сутки видео просмотрели более 35 тысяч раз.



SVG namespacehttps://www.w3.orgПодписчики группы удивились находке, но многие не поверили увиденному на видео: «Жаргал сам и привёз его», «Что-то непонятно, где там Турция? Очередной хайп», «Это точно Турция?», «С собой привезла», «Жаргал и потерял билетик».Пользователя юморят по поводу удивительной находки: «Кто-то из Улан-Удэ в Турцию уехал на трамвае!!!», «Ветром надуло», «Билетик счастливый, надо его съесть».За сутки видео просмотрели более 35 тысяч раз.

Туристы из Бурятии в Турции нашли улан-удэнский трамвайный билет. Видео накануне опубликовали паблике buryatia_online.- Прикиньте, Жаргал нашёл здесь, вот здесь в Турции трамвайный билетик из Улан-Удэ, - говорит автор видео.