Горнолыжники Иркутска стали вторыми на турнире городов СФО и ДФО

Победу праздновала команда из Красноярска



Команда Иркутска заняла второе место на зональном первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XIV турнир городов Сибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». Соревнования проходили с 6 по 9 апреля на трассах горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Иркутской области и были приурочены к 55-летию Байкальска.



Турнир памяти В.А. Зверева проводился в личном и командном зачётах среди юношей и девушек по четырём возрастным группам: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: «слалом-гигант», «слалом» и «комбинация». В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 21 города, в том числе из Санкт-Петербурга и Алматы.



В дисциплине «слалом-гигант» среди 2005-2006 годов рождения первое место заняла Алиса Литвин из Красноярска, второе место – Майя Пучкова из Иркутска, третье – Мария Горбунова из Санкт-Петербурга. Среди юношей в этой возрастной категории и этой дисциплине победу одержал иркутянин Никита Иванов, второй результат показал ещё один иркутский спортсмен Ян Мариквас, замкнул тройку призёров Антон Антонов из Красноярска.



Среди девушек 2007-2008 годов рождения в слаломе-гиганте победила иркутянка Марианна Вайман, второй стала Мария Осетинская из Санкт-Петербурга, третьей – Вероника Трефилова из Красноярска. Среди юношей 2007-2008 годов рождения золотую медаль завоевал Владислав Юревич из Красноярска, серебряную медаль выиграл Михаил Новосельцев из Иркутска, «бронзу» взял Иван Ким из Хабаровска.



Среди девушек 2009-2010 годов рождения в дисциплине «слалом-гигант» первой финишировала Далель Толкунова из Алматы, второй результат показала Кира Гасанова из Санкт-Петербурга, третий результат – у Елизаветы Семеновой из Красноярска. В этой возрастной группе среди юношей лучшим стал Яков Мариквас (Иркутск), на втором месте – Михаил Алексеев (Братск), на третьем – Роман Ивановский (Санкт-Петербург).



В этой же дисциплине среди девочек 2011-2012 годов рождения первое и третье места заняли спортсменки из Владивостока Дарья Капелюш и Дарья Шашлова соответственно, второй стала Анастасия Карелина из Красноярска. Среди мальчиков этого возраста золотую и серебряную медали выиграли горнолыжники Владивостока Александр Мисюра и Леон Ковалев соответственно, бронзовым призёром стал иркутянин Демьян Медведев.



В дисциплине «слалом» среди девушек 2005-2006 годов рождения победила Валерия Николаенко (Красноярск), второе и третье места заняли спортсменки из Санкт-Петербурга Мария Горбунова и Екатерина Лысина соответственно. Среди юношей этого возраста в слаломе победу одержал иркутянин Никита Иванов, вторым стал Александр Поляков из Владивостока, третьим – Василий Полынцев из Красноярска.



Среди девушек 2007-2008 годов рождения в слаломе первое место заняла Алина Тимошкина (Красноярск), второе – Марианна Вайман (Иркутск), третье – Мария Шишонкова (Красноярск). Среди юношей этого возраста победил Иван Ким (Хабаровск), вторым стал Матвей Лисов (Красноярск), на третьем месте оказался Ростислав Хохлов (Алматы).



В комбинации среди девушек 2009-2010 годов рождения золотую медаль завоевала Далель Толкунова (Алматы), серебряную и бронзовую награды выиграли иркутские спортсменки Ефросиния Куличенко и Яна Розман соответственно. Среди юношей этой возрастной категории первенствовал Яков Мариквас (Иркутск), второе место занял Михаил Алексеев (Братск), третье место – Роман Ивановский (Санкт-Петербург).



Среди девочек 2011-2012 годов рождения в комбинации первое и второе места заняли красноярские горнолыжницы Анастасия Карелина и София Слепова соответственно, на третьем месте – Ева Данилина из Железногорска. Среди мальчиков этого возраста медаль высшей пробы выиграл Демьян Медведев из Иркутска, «серебро» взял Илья Малеваный из Железногорска, «бронза» – у Фёдора Какорина из Красноярска.



По итогам соревнований в командном зачёте спортсмены Иркутска стали вторыми. Победила команда Красноярска. На третьем месте – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

