В Улан-Удэ стартует межокружной чемпионат по гиревому спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях выступят победители чемпионатов мира и Европы



С 16 по 18 апреля в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов по гиревому спорту. В соревнованиях примут участие 118 участников из Бурятии, Забайкальского и Алтайского краёв, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.



- Такого рода соревнования республика примет впервые. Решение о проведении чемпионата было принято ещё в 2019 году, - сообщает республиканское отделение всероссийской федерации гиревого спорта.



В составе сборной Бурятии выступят действующий чемпион мира Андрей Рассадин, многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований Сергей Любимский, победитель первенства Европы и мира Сергей Каргин, многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований Василий Недорезов, победитель первенства Европы Дмитрий Коломин. Ожидается приезд победителей и призёров российских и международных соревнований Ильи Ташланова (Челябинская область), Валерия Павлова (Томская область), Владимира Боброва (ЯНАО), Антона Анасенко (ЯНАО), Константина Баева (Алтайский край), Евгения Бутенко (Новосибирская область), Сергея Рысника (Омская область).



Официальное открытие соревнований состоится 17 апреля в 15:00 в физкультурно-спортивном комплексе. Вход на чемпионат свободный.



По итогам соревнований сильнейшие спортсмены примут участие в чемпионате России в Ростове-на-Дону.



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