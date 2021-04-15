Беременную доставили санавиацией в Улан-Удэ
В селе Кижинга женщина на 33 неделе беременности была выявлена и госпитализировали по сигналу неравнодушных сельчан, сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».
У беременной тяжёлая степень преэклампсии, она находится в высокой группе риска, имеет два рубца на матке, также у женщины выраженные отеки, белок в моче.
На учёте она не состояла. Она была выявлена благодаря анонимным звонком на телефон «скорой».
На сегодня женщина под наблюдением. Ей вызвали санавиацию для транспортировки в Республиканский перинатальный центр для экстренного оперативного родоразрешения. Это единственная возможность спасти женщину, возможно и ребёнка.
- Уже второй аналогичный случай. Буквально на днях, была госпитализирована беременная женщина на больших сроках, не ставшая на учёт. При обследовании выявлено полное предлежание плаценты, два рубца на матке. Хочу выразить благодарность нашим сельчанам от себя лично и от коллектива, в первую очередь акушерок и врачей акушер-гинекологов за неравнодушие и помощь, - цитирует группа главврача Кижингинской центральной районной больницы Вячеслава Максарова.
В Бурятии беременную госпитализировали благодаря анонимному звонку
Общество, Фото:
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