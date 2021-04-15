Республика примет участие в масштабной всероссийской уборке
24 апреля в Бурятии стартует субботник, приуроченный к голосованию за благоустройство общественных территорий. Мероприятие станет частью масштабного всероссийского субботника, о котором объявило министерство строительства России.
- Субботники должны быть организованы во всех без исключения населённых пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают, - заявил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Территориями и пространствами, где пройдут массовые уборки, станут и объекты благоустройства, построенные и реконструированные по федеральной программе. Организацию по проведению субботника берут на себя муниципальные власти. Уборка пройдёт в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры.
Напомним, в этом году впервые состоится онлайн-голосование по выбору общественных территорий с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет отдать свой голос за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.
В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство
Общество, Фото:
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