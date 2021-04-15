В Бурятии субботник приурочат к голосованию за благоустройство

Республика примет участие в масштабной всероссийской уборке



24 апреля в Бурятии стартует субботник, приуроченный к голосованию за благоустройство общественных территорий. Мероприятие станет частью масштабного всероссийского субботника, о котором объявило министерство строительства России.



- Субботники должны быть организованы во всех без исключения населённых пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают, - заявил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Территориями и пространствами, где пройдут массовые уборки, станут и объекты благоустройства, построенные и реконструированные по федеральной программе. Организацию по проведению субботника берут на себя муниципальные власти. Уборка пройдёт в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры.



Напомним, в этом году впервые состоится онлайн-голосование по выбору общественных территорий с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет отдать свой голос за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

