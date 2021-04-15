В Бурятии разведчики получили бронеавтомобили «Тайфун»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Водители обкатают технику на специализированном автодроме



Бронеавтомобили «Тайфун-К» поступили на вооружение разведывательного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. По прибытии техники в подразделения водители приступят к её обкатке на специализированном автодроме.



- Военнослужащие отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересечённой местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъёмах и спусках, - сообщает пресс-служба ВВО.



Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К» представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищённостью и проходимостью. Он может выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. «Тайфун» имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.



На машине установлены пять видеокамер. В случае поражения лобового стекла они смогут обеспечить круговой обзор водителю машины и экипажу в бронемодуле. Также возможна установка дистанционного управляемого пулемётного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок.

