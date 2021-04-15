Средства пойдут на предотвращение перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка
363 миллиона рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет выделено Иркутской области из резервного фонда правительства России. Договорённость об этом была достигнута во время встречи министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова с губернатором региона Игорем Кобзевым.
- Деньги нужны, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка. Наша задача – обезопасить население и не допустить вред окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует, - прокомментировал Александр Козлов.
Напомним, что с 13 апреля в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации из-за риска переполнения карт-накопителей Байкальского ЦБК и возможности перелива надшламовых вод.
- Кроме того, во время встречи с руководителем федерального ведомства мы обсудили вопрос о территориях населённых пунктов в границах национального парка. Иркутская область подготовит письмо с предложением определять их не по фактической застройке, а с учётом социально-экономического развития территорий. Ведь где-то, к примеру, выделены участки многодетным семьям, но они ещё не застроены. В этом случае останется возможность для манёвра, - добавил Игорь Кобзев.
На встрече также обсудили тему поддержку лесхозов Иркутской области. В частности, разговор шёл о выделении дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Правительство выделит 363 млн Байкальскому ЦБК на спецоборудование
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