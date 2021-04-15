В Бурятии резко выросло число вымогательств

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года



В январе-марте 2021 года в Бурятии зарегистрированы 5 022 преступления, что на 4,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (5 272).



Сократилось число краж (-14 %), в том числе с проникновением в квартиры (-30 %), разбоев (-22 %), грабежей (-30 %), хулиганств (-100 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-10 %), неправомерных завладений транспортными средствами (-5 %).



На 20 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25 % (в январе-марте 2020 года – 30,9 %).



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+11 %), вымогательств (+100 %), незаконных охот (+150 %) и рубок лесных насаждений (+12,1 %).



Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 28,5 % и составило 866.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



