В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
В январе-марте 2021 года в Бурятии зарегистрированы 5 022 преступления, что на 4,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (5 272).
Сократилось число краж (-14 %), в том числе с проникновением в квартиры (-30 %), разбоев (-22 %), грабежей (-30 %), хулиганств (-100 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-10 %), неправомерных завладений транспортными средствами (-5 %).
На 20 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25 % (в январе-марте 2020 года – 30,9 %).
В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+11 %), вымогательств (+100 %), незаконных охот (+150 %) и рубок лесных насаждений (+12,1 %).
Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 28,5 % и составило 866.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии резко выросло число вымогательств
Общество, Фото:
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