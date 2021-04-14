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Улан-удэнцев возмутила ситуация с мусором во время месячника чистоты

Улан-удэнцев возмутила ситуация с мусором во время месячника чистоты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На полигоне людям предъявляют крупные суммы за приём мусора

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта в Улан-Удэ стартовал весенний месячник чистоты. Он завершится общегородским субботником 24 апреля. К уборке и благоустройству будут привлечены организации, управляющие организации, ТСЖ, ТОС, собственники частных домовладений.

Люди убирают мусор не только организованно, но и самостоятельно. Однако улан-удэнцы столкнулись с проблемой вывоза мусора.

- Собранный мусор не вывозится, а если вывозишь самостоятельно, то на полигоне ТБО тебя ждёт очень неприятный сюрприз в виде огромной суммы за то, чтобы оставить там мусор. Раньше в месячник чистоты и в день общегородского субботника мусор принимали бесплатно сейчас же такого нет, потому что на полигоне ТБО сменился собственник, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.

Действительно, осенью в день общегородского субботника мусор на полигоне принимали бесплатно. Исключения были для организаций, занимающихся вывозом ТКО.

В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что мусор во время месячника чистоты принимают по талонам. Один талон – это один кубометр. Талоны уже раздали администрациям районов, те сами распоряжаются ими.

Здесь речь идёт о полигоне ООО «СМП». Городской полигон ТБО в селе Вахмистрово Тарбагатайского района переполнен и закрыт.

Таким образом получается, что горожанам необходимо обратиться в районную администрацию и уточнить вопрос по вывозу мусора, пояснили в комитете городского хозяйства.
мусор месячник чистоты
 
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