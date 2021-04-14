На полигоне людям предъявляют крупные суммы за приём мусора
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта в Улан-Удэ стартовал весенний месячник чистоты. Он завершится общегородским субботником 24 апреля. К уборке и благоустройству будут привлечены организации, управляющие организации, ТСЖ, ТОС, собственники частных домовладений.
Люди убирают мусор не только организованно, но и самостоятельно. Однако улан-удэнцы столкнулись с проблемой вывоза мусора.
- Собранный мусор не вывозится, а если вывозишь самостоятельно, то на полигоне ТБО тебя ждёт очень неприятный сюрприз в виде огромной суммы за то, чтобы оставить там мусор. Раньше в месячник чистоты и в день общегородского субботника мусор принимали бесплатно сейчас же такого нет, потому что на полигоне ТБО сменился собственник, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.
Действительно, осенью в день общегородского субботника мусор на полигоне принимали бесплатно. Исключения были для организаций, занимающихся вывозом ТКО.
В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что мусор во время месячника чистоты принимают по талонам. Один талон – это один кубометр. Талоны уже раздали администрациям районов, те сами распоряжаются ими.
Здесь речь идёт о полигоне ООО «СМП». Городской полигон ТБО в селе Вахмистрово Тарбагатайского района переполнен и закрыт.
Таким образом получается, что горожанам необходимо обратиться в районную администрацию и уточнить вопрос по вывозу мусора, пояснили в комитете городского хозяйства.
Улан-удэнцев возмутила ситуация с мусором во время месячника чистоты
Общество, Фото:
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