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В Забайкалье COVID-19 сбавляет обороты

В Забайкалье COVID-19 сбавляет обороты
Общество,  Фото:pixabay.com
В оперштабе уверяют, что вырабатывается иммунитет

По данным на 14 апреля, число победивших инфекцию за весь период регистрации коронавируса в Забайкальском крае составило 40 309 человек. Из них 57 человек сняты с меднаблюдения за последние сутки.

За сутки установлено 37 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41779 человек.

За весь период скончались 811 забайкальцев. За последние сутки подтверждено два летальных случая среди жителей региона. В моногоспиталях 42 человека находятся в тяжёлом состоянии, 12 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По оценке участников оперштаба Забайкалья, темпы заболевания снижаются благодаря массовой вакцинации и соблюдению эпидемиологических мер профилактики, растёт количество людей, приобрётших иммунитет к COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии суточный прирост составил 41 больной. Общее число случаев заражения достигло 36 677.

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