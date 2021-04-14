В оперштабе уверяют, что вырабатывается иммунитет
По данным на 14 апреля, число победивших инфекцию за весь период регистрации коронавируса в Забайкальском крае составило 40 309 человек. Из них 57 человек сняты с меднаблюдения за последние сутки.
За сутки установлено 37 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41779 человек.
За весь период скончались 811 забайкальцев. За последние сутки подтверждено два летальных случая среди жителей региона. В моногоспиталях 42 человека находятся в тяжёлом состоянии, 12 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
По оценке участников оперштаба Забайкалья, темпы заболевания снижаются благодаря массовой вакцинации и соблюдению эпидемиологических мер профилактики, растёт количество людей, приобрётших иммунитет к COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии суточный прирост составил 41 больной. Общее число случаев заражения достигло 36 677.
В Забайкалье COVID-19 сбавляет обороты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ветерану трудового фронта вручили поздравления и сертификат на денежную выплату
В период ограничения доступа в леса будет установлено 60 шлагбаумов
На полигоне людям предъявляют крупные суммы за приём мусора
В оперштабе уверяют, что вырабатывается иммунитет
Пожарные таким образом призывают не жечь траву
Чемпионами республики стала команда Окинского района
Победителями «Козерога - 2021» стали спортсмены Иркутской области
Результаты конкурса объявят 30 апреля
На картах-накопителях БЦБК возникла опасность перелива надшламовых вод
Дмитрий Патрин включён в состав сборной России
Православные верят, что эти связаны с земной жизнью Богородицы
Парень отказывался и идти в войска, и отработать на альтернативной службе
Козы вламываются во дворы, перебираясь через заборчики
Артём Бурлов вовсю готовится к съёмкам
Убрано более 270 улиц и более 500 дворов