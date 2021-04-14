В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом

- Целью этой акции является привлечение внимания людей к проблеме ландшафтных пожаров, из-за которых наносится урон не только флоре, но и фауне Бурятии, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





Работники 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии провели фотосессию с кроликом.Только за минувшие сутки, 13 апреля, в Бурятии Бурятии произошло 12 загораний травы, в результате которых уничтожено 4,8 га сухой растительности.Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на населённые пункты и леса.