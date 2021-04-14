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14 апреля

13 апреля

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В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом

В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные таким образом призывают не жечь траву

Работники 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии провели фотосессию с кроликом.

- Целью этой акции является привлечение внимания людей к проблеме ландшафтных пожаров, из-за которых наносится урон не только флоре, но и фауне Бурятии, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Только за минувшие сутки, 13 апреля, в Бурятии Бурятии произошло 12 загораний травы, в результате которых уничтожено 4,8 га сухой растительности.

Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на населённые пункты и леса.


пожарные
 
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