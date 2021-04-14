В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом

Пожарные таким образом призывают не жечь траву
Работники 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии провели фотосессию с кроликом.
- Целью этой акции является привлечение внимания людей к проблеме ландшафтных пожаров, из-за которых наносится урон не только флоре, но и фауне Бурятии, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Только за минувшие сутки, 13 апреля, в Бурятии Бурятии произошло 12 загораний травы, в результате которых уничтожено 4,8 га сухой растительности.
Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на населённые пункты и леса.
Пожарные таким образом призывают не жечь траву
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