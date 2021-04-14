Козы вламываются во дворы, перебираясь через заборчики
В селе Мухоршибирь в Бурятии на улице Юбилейная местные жители неоднократно выгоняли со дворов коз. Животные портят насаждения, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
- Перелазят через заборы, садочки, уничтожают плодовые кустарники... Сколько это будет продолжаться и когда примут меры?! – возмущаются сельские жители.
Людей, узнавших коз, попросили сообщить об этом в администрацию поселения лично или по телефону. Кроме того, хозяевам животных напомнили, что скот необходимо пасти на специально отведённых местах, под присмотром. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре жители Кяхтинского района жаловались на баранов, которые паслись возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Настырные козы достали жителей Бурятии
Общество, Фото:
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