Артём Бурлов вовсю готовится к съёмкам
Бурятский кинодеятель, член Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов сообщил, что готовится к съёмкам фильма о протестах, прошедших в России. По его словам, это будет полнометражный художественный фильм. Для съёмок всё готово – звук, свет, камера.
- Наконец-то начало приходить оборудование для съёмок нового фильма, полнометражного художественного фильма о беспределе в нашей стране! Сейчас мы будем его тестировать, а уже летом- съёмки! – написал Артём Бурлов на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что также работают сценаристы, музыканты. В дальнейшем Бурлов пообещал объявить о кастинге и уже приглашает всех желающих поучаствовать в съёмках.
Кроме того, он обратился к фолловерам и попросил рассказать их свои истории.
- Понеслась, как говорится, душа в рай. Оставайтесь нами, следите за нами, - заключил Артём Бурлов.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой Артёма Бурлова задерживала полиция, хотя он утверждал, что ничего не нарушал. Полицейские задержали его возле дома. Так вышло, что в отдел они все решили поехать на машине Бурлова. Тот схитрил и повёз полицейских напрямую в прокуратуру.
Кинодеятель планировал посетить несогласованный митинг Бурятского отделения КПРФ. Он также был участником двух других несогласованных акций в поддержку Алексей Навального, которые проводились в январе.
Уже тогда Артём Бурлов анонсировал фильм, подготовка к которому идёт сейчас.
Бурятский режиссёр снимет фильм «о беспределе в стране»
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