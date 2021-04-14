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На уборку улиц вышли 900 улан-удэнцев

На уборку улиц вышли 900 улан-удэнцев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Убрано более 270 улиц и более 500 дворов

В Улан-Удэ в рамках месячника чистоты собрано и вывезено свыше тысячи кубометров мусора. Также ликвидировано шесть несанкционированных свалок. Убрано 275 городских улиц и 574 дворовых территорий, сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

В наведении порядка участвовали 900 горожан и 61 предприятие. Месячник продолжается и завершится общегородским субботником 24 апреля 2021 г.

Все управляющие организации, ТСЖ и ТОС должны очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам, привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, выполнить очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, отремонтировать подъездные двери.

В Советском районе проведено 38 экологических акций, выполнена уборка территорий памятников военной истории в мкр. Степной, Вагжанова, Стеклозавод. В месячнике приняли участие свыше 600 человек. С территории района спецтехникой комбината по благоустройству вывезено почти 200 кубометров мусора.

В Октябрьском районе проведено 28 экологических акций, в которых приняли участие свыше тысячи жителей. Управляющими организациями приняты меры по уборке 246 подвалов, 118 чердаков, 185 элеваторных узлов. С территории района спецтехникой комбината по благоустройству вывезено почти 200 кубометров мусора.

В Железнодорожном районе проведена 21 экологическая акция по уборке улиц, общественных и прилегающих территорий. Управляющими организациями очищено 112 подвалов, 98 чердаков, убрано 279 дворовых и прилегающих к ним территорий. Всего с территории района силами комбината по благоустройству вывезено более 300 кубометров мусора.


уборка субботник
 
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