Убрано более 270 улиц и более 500 дворов
В Улан-Удэ в рамках месячника чистоты собрано и вывезено свыше тысячи кубометров мусора. Также ликвидировано шесть несанкционированных свалок. Убрано 275 городских улиц и 574 дворовых территорий, сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
В наведении порядка участвовали 900 горожан и 61 предприятие. Месячник продолжается и завершится общегородским субботником 24 апреля 2021 г.
Все управляющие организации, ТСЖ и ТОС должны очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам, привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, выполнить очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, отремонтировать подъездные двери.
В Советском районе проведено 38 экологических акций, выполнена уборка территорий памятников военной истории в мкр. Степной, Вагжанова, Стеклозавод. В месячнике приняли участие свыше 600 человек. С территории района спецтехникой комбината по благоустройству вывезено почти 200 кубометров мусора.
В Октябрьском районе проведено 28 экологических акций, в которых приняли участие свыше тысячи жителей. Управляющими организациями приняты меры по уборке 246 подвалов, 118 чердаков, 185 элеваторных узлов. С территории района спецтехникой комбината по благоустройству вывезено почти 200 кубометров мусора.
В Железнодорожном районе проведена 21 экологическая акция по уборке улиц, общественных и прилегающих территорий. Управляющими организациями очищено 112 подвалов, 98 чердаков, убрано 279 дворовых и прилегающих к ним территорий. Всего с территории района силами комбината по благоустройству вывезено более 300 кубометров мусора.
На уборку улиц вышли 900 улан-удэнцев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дмитрий Патрин включён в состав сборной России
Убрано более 270 улиц и более 500 дворов
Участница этапа Гран-при Европы Светлана Гомбоева рассказала о том, как прошёл турнир
Хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
Разработаны два варианта концепции оформления
Людей просят воздержаться от похода в горы
В Улан-Удэ приедут 40 приставов со всей страны
Телята появились на свет раньше срока
Жительница Тарбагатайского района выступит в шоу «Ты супер! 60+»
Следующим препаратом уже будет «Золгнесма», на которую собирали деньги
Изменения в графике будут действовать 1,5 месяца
Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров посетил Бурдрам
Мать заперла маленького сына в квартире на сутки
Движение будет ограничено на одну ночь
За 1,5 месяца в Бурятию из-за границы прибыло более 1200 человек