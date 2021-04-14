В дацанах Бурятии пройдёт трёхдневный молебен

Хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
С 26 по 28 апреля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдет Дуйнхор хурал, посвящённый Владыке Колеса Времени Калачакре.
Буддисты верят, что Будда явил себя в облике самого Владыки Времени Калачакры, а через несколько дней после этого с неба пошёл дождь из рисовых зерен.
- Это было знаком величайшего благословения Будд и Бодхисаттв, ведь огромное количество живых существ в те дни обрели здесь плод «прорезавшегося уха» и вскоре очень быстро достигли высоких духовных реализаций. В память об этом чуде жители назвали это место «Балдан Брэйбун» – буквально «там, где появилась гора риса», а позже они воздвигли здесь гигантскую ступу, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.
В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, в XVIII веке с благословения первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева. В 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в резиденции Хамбо Ламы – Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов. В комплексе многих монастырей имелись Дуйнхор дуганы.
Расписание хуралов в дни праздника:
- в первый день праздника, понедельник, 26 апреля 2021 года, с 9:00 до 11:30 ламы Иволгинского дацана проведут Ганжур хурал;
- основным считается второй день праздника, вторник, 27 апреля, Дуйнхор хурал начнётся с 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15 до 17;
- 28 апреля, в среду, с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.
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