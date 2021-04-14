В Улан-Удэ городские леса будут патрулировать 13 групп

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В период ограничения доступа в леса будет установлено 60 шлагбаумов



В Улан-Удэ на планерном совещании рассказали о подготовке к пожароопасному периоду в городских лесах. Обстановку доложил начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский.



В настоящее время лесопожарную обстановку в лесах города Улан-Удэ контролируют 3 патрульные группы городского лесничества. В период особого противопожарного режима к мониторингу будут привлечены 3 маневренные группы управления по ЧС в каждом районе.



- Для своевременного обнаружения лесного пожара и проведения профилактических мероприятий на территории Улан-Удэ создано всего 13 патрульных групп из числа сотрудников администрации, отдела надзорной деятельности МЧС России по Бурятии и управления МВД России по Улан-Удэ. Работа групп будет организовываться на протяжении всего пожароопасного периода в зависимости от класса пожарной опасности, по условиям погоды и складывающейся обстановки, - рассказал Валерий Вильдавский.



На 14 апреля в городских лесах очагов не зарегистрировано. По данным Бурятского ЦГМС, сейчас на территории Улан-Удэ установлен 3 класс пожарной опасности, который является средним. Всего с начала пожароопасного периода на территории Бурятии зарегистрировано 9 лесных пожаров.



- При установлении 4, 5 классов пожарной опасности, где 4 класс – это высокая степень, а 5 класс – это чрезвычайная ситуация, Забайкальская база авиационной охраны лесов будет проводить авиапатрулирование на территории Улан-Удэ, а также Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского районов, - пояснил Валерий Вильдавский.



В целях предупреждения и профилактики лесных пожаров «Городское лесничество» разместит 106 стендов и других знаков, указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности. В период ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будет установлено 60 шлагбаумов. Во время проведения рейдовых мероприятий и патрулирования лесов будет проводиться профилактическая, разъяснительная работа с местным населением. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

