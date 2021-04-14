Улан-Удэ ко Дню Победы украсят панно, флагами и стендами

В городе будет обновлена 141 конструкция: декоративные, флаговые, стационарные стенды и другие, из них на улицах города 109 конструкций и на территории парков 32 конструкций.







К 9 мая праздничное оформление города будет завершено, сообщили в администрации Улан-Удэ.



















В столице Бурятии к празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне со 2 по 10 мая установят праздничные панно с тематикой Дня Победы на фасадах административных зданий, на здании бывшего кинотеатра «Прогресс». Также будут размещены рекламные щиты и растяжки на основных путепроводах города.Для организации праздничного оформления комитет по архитектуре и градостроительству разработал два варианта концепции оформления.Согласно основной концепции, центральный элемент логотипа - надпись «9 Мая» будет композиционно дополнена изображениями голубя и цветов яблони. Голубь - образ Мира и чистоты, а цветы яблони – символ весны, возрождения, надежды и Победы.Дополнительный вариант планируется использовать для размещения в парках и на флаговых конструкциях. Центральным элементом логотипа станет графическое изображение Ордена Трудовой славы. Его обрамляет георгиевская лента и цветы яблони. Завершает композицию надпись: «Улан-Удэ – город трудовой доблести и славы».