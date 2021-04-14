Дмитрий Патрин включён в состав сборной России
Впервые уроженец Бурятии выступит в составе сборной России на чемпионате Европы по спортивному ориентированию. Республику представит мастер спорта России по спортивному ориентированию Дмитрий Патрин. Соревнования пройдут с 12 по 17 мая в швейцарском городе Невшатель.
Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», вместе с чемпионатом Европы будет проведён и первый этап кубка мира в спринте. Программа ориентирована на спринт и следует той же программе, что и на крупных чемпионатах по спринту.
Дмитрий в марте этого года стал победителем всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Памяти топографа Пастухова». Он выиграл золотую медаль в дисциплине «кросс с общего старта». Кроме этого, 11 апреля Дмитрий Патрин стал обладателем кубка России по спортивному ориентированию. Спортсмен завоевал первое место в дисциплине «Спринт - общий старт».
Ориентировщик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
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