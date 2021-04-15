В Бурятии сегодня пасмурно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами в республике ожидается сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике облачно с прояснением. Местами небольшой мокрый снег и снег, днём по юго-западу и южному Прибайкалью до умеренных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +3,+8, местами от +1,-4.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 17 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4,+6.

