Местами в республике ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике облачно с прояснением. Местами небольшой мокрый снег и снег, днём по юго-западу и южному Прибайкалью до умеренных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +3,+8, местами от +1,-4.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 17 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4,+6.
В Бурятии сегодня пасмурно
Общество, Фото:
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