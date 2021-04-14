Людей просят воздержаться от похода в горы
На севере Бурятии в горах лавиноопасно, предупредили в республиканском ГУ МЧС.
Специалисты призывают людей воздержаться от выходов на горные маршруты в указанном районе.
Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы.
МЧС напомнило основные правила поведения в районах схода лавин: не выходить в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следить за изменением погодных условий; до выхода в горы узнать места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14-15 апреля в республике ожидается неустойчивая, с осадками, днём ветреная погода.
В горах Бурятии лавиноопасно
Общество, Фото:
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