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В горах Бурятии лавиноопасно

В горах Бурятии лавиноопасно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людей просят воздержаться от похода в горы

На севере Бурятии в горах лавиноопасно, предупредили в республиканском ГУ МЧС.

Специалисты призывают людей воздержаться от выходов на горные маршруты в указанном районе.

Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы.

МЧС напомнило основные правила поведения в районах схода лавин: не выходить в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следить за изменением погодных условий; до выхода в горы узнать места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14-15 апреля в республике ожидается неустойчивая, с осадками, днём ветреная погода.
горы лавинная опасность
 
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