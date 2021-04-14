Школьники Бурятии снимут видео, посвящённые Великой Отечественной

В республике проходит конкурс «Ты помнишь годы огневые...»



В Бурятии объявлен дистанционный конкурс видеороликов «Ты помнишь годы огневые...», посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию допускаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений республики.



Конкурсантам предлагается снять видеоролик в следующих номинациях.

Возрастная категория от 6 до 11 лет:

- «Герои рядом» (информационный сюжет о памятниках и улицах, названных в честь героев ВОВ - до 3 мин.);

- «Моя семья в годы войны» (до 3 мин.);

- «Что я знаю о Великой Победе» (информационная справка о событиях ВОВ - до 3 мин.).

Возрастная категория от 12 до 18 лет:

- «Мой предок – участник войны» (до 3 мин.);

- «Мой край в годы войны» (до 3 мин.);

- «Живая память» (интервью с участниками боевых действий ВОВ, тружениками тыла - до 5 мин.).



В конкурсе принимают участие работы, которые были сняты в период с мая 2020 года по настоящее время. От одной студии или автора принимается по одной работе в каждой номинации. Участникам необходимо загрузить работы на видеохостинг youtube.com в максимальном качестве. Действующая интернет-ссылка должна быть выслана в заявке на адрес электронной почты academia_tv@mail.ru с пометкой «Ты помнишь годы огневые...» до 28 апреля.



Подведение итогов состоится 7 мая. Об этом сообщает центр дополнительного образования «Малая академия наук».



Возрастное ограничение 6+

