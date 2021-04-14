В Иркутской области продлена самоизоляция лиц старше 65 лет

Карантин для пенсионеров продолжится по 30 апреля



В Иркутской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён по 30 апреля этого года. Изменения внесены в указ в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии.



Кроме того, ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых были развёрнуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы.



На сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись: областной онкологический диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, областной гериатрический центр, Иркутский областной психоневрологический диспансер, Иркутская городская больница №6, медсанчасть международного аэропорта Иркутск», Иркутский государственный медицинский университет, Иркутская городская больница №5, Ангарский перинатальный центр, Иркутская городская клиническая больница №3, Братская городская больница №3, Иркутская районная больница, Иркутский городской перинатальный центр, Нукутская районная больница, Балаганская районная больница. С 8 февраля возобновлена плановая работа дневных стационаров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

