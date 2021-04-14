Пенсионерка из Бурятии отобралась в музыкальное шоу НТВ

Жительница Тарбагатайского района выступит в шоу «Ты супер! 60+»



Жительница Тарбагатайского района Бурятии Юлия Чебунина будет участвовать во всероссийском телешоу «Ты супер! 60+» телеканала НТВ.



- Прошел онлайн-кастинг. Из 100 участников по всей России выбраны 40. Юлия Хайдаровна - единственная из нашей республики. В ближайшее время ей предстоит поездка в Москву на 1 месяц для подготовки к следующему туру, - сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».



Юлия Чебунина - участница хора ветеранов «Вдохновение» районного дома культуры. Подготовила её Наталья Максимова, руководитель хора ветеранов



Кастинг на телешоу уже завершён. Самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами.



Проект «Ты супер! 60+» НТВ запускает после успешного шоу «Ты супер!», в котором участвовали дети из детдомов и приёмных семей. На этот раз организаторы обратили внимание на пожилых людей, которые по тем или иным причинам остались без поддержки родных и близких.



Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Конкурс пройдёт в два этапа – отборочный тур и финал.



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