В Улан-Удэ отделение МРЭО продлевает график работы

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Изменения в графике будут действовать 1,5 месяца



Управление ГИБДД МВД по Бурятии сообщило об изменении графика работы отделения регистрации транспортных средств МРЭО ГИБДД, расположенного по адресу: Улан-Удэ, ул. Шаляпина 18.



С 20 апреля по 31 мая приём граждан будет осуществляться ежедневно (без выходных) с 08.30 до 20.30 часов.



Это сделано в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, отмечают в Госавтоинспекции.

