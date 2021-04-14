Изменения в графике будут действовать 1,5 месяца
Управление ГИБДД МВД по Бурятии сообщило об изменении графика работы отделения регистрации транспортных средств МРЭО ГИБДД, расположенного по адресу: Улан-Удэ, ул. Шаляпина 18.
С 20 апреля по 31 мая приём граждан будет осуществляться ежедневно (без выходных) с 08.30 до 20.30 часов.
Это сделано в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, отмечают в Госавтоинспекции.
В Улан-Удэ отделение МРЭО продлевает график работы
Общество, Фото:
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