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В Бурятии отберут бойцов ММА на «Битву в Саянах»

В Бурятии отберут бойцов ММА на «Битву в Саянах»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бои по смешанным боевым единоборствам проведут в Тункинском районе

15 мая в Бурятии пройдёт отборочный этап турнира по смешанным боевым единоборствам ММА «Битва в Саянах». Бои проведут в КСК посёлка Аршан Тункинского района. Поддержать бойцов приедут рэп-исполнители республики, сообщает группа «Битва в Саянах - Турнир ММА».

По информации «Тунка 24», за право представить Бурятию на октагоне встретятся следующие пары бойцов.
- Шалбанов Тимур - Баиров Буянто (57 кг);
- Цыбигон Булат - Протопопов Борис (61 кг);
- Данзанов Баир - Дамбаев Буянто (59 кг);
- Лю Дэ Михаил - Чимитов Дугар;
- Доржиев Арсалан - Заирбек улу Бекмамат (71 кг);
- Сультимов Зоригто - Кутузов Роман (64 кг);
- Марзакматов Тимур - Дамдинов Эдуард (66 кг);
- Рыгденов Жаргал - Михайлов Самадан (71 кг);
- Цыбикжапов Цыренмунко - Баргуев Егор (64 кг);
- Цыденов Баир - Фомин Данил (75 кг);
- Степанов Илья - Аюшеев Пурбо (71 кг).

Напомним, что основной турнир по смешанным боевым единоборствам ММА «Битва в Саянах» пройдёт с 29 по 31 июля в Тункинской долине, в трёх километрах от курорта Аршан в местности Булан-Тала. В соревнованиях примут участие бойцы из Бурятии, Монголии, Калмыкии, Якутии, Тувы, Горного Алтая, Иркутской области, Забайкальского и Алтайского краёв и Москвы.

В рамках мероприятия состоится этнокультурный музыкальный фестиваль, на котором выступят группы «Шоно», «Сагаан Турлааг», «Верба» и другие. Также будет организована «Hip-hop party» с участием рэперов Бурятии и других регионов. Кроме этого, будет проведено военно-спортивное соревнование «Тропа Боевого братства» — кросс по пересечённой местности с преодолением препятствий. Запланированы показательные выступления ВДВ и демонстрация военного вооружения и техники.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия смешанные единоборства турнир спорт фестиваль Тункинский район
 
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