Агинские художники соберутся на пленэр на реке Онон

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

В Забайкалье открылась выставка «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе»



12 апреля в столице Агинского Бурятского округа открылась выставка произведений художников пленэра «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе», сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.



На открытии экспозиции в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова выступили участники пленэра – художники и мастера Аги, которые рассказали об реке Онон, где они черпали свои идеи и вдохновение. По словам организаторов выставки, произведения с изображениями памятников природы Приононья вызвали большой интерес у гостей.



- С каждым разом география участников пленэра расширяется, и мы надеемся, что пленэр «Рисунок на Ононе» с благодатной будаланской земли расширит свои границы и обретёт статус международного, - заявил мастер из Будалана и инициатор проекта Балта Батожаргалов.



Одной из целей организации пленэра является создание первой сельской картинной галереи в Забайкальском крае, которая будет развёрнута в стенах дома культуры села Будулан. Для достижения этой цели в этом году планируется проведение четвёртого пленэра «Рисунок на Ононе» в пещере Хээтэй, в окрестностях села Кусочи Могойтуйского района.



Возрастное ограничение 6+

