В Забайкалье открылась выставка «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе»
12 апреля в столице Агинского Бурятского округа открылась выставка произведений художников пленэра «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе», сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
На открытии экспозиции в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова выступили участники пленэра – художники и мастера Аги, которые рассказали об реке Онон, где они черпали свои идеи и вдохновение. По словам организаторов выставки, произведения с изображениями памятников природы Приононья вызвали большой интерес у гостей.
- С каждым разом география участников пленэра расширяется, и мы надеемся, что пленэр «Рисунок на Ононе» с благодатной будаланской земли расширит свои границы и обретёт статус международного, - заявил мастер из Будалана и инициатор проекта Балта Батожаргалов.
Одной из целей организации пленэра является создание первой сельской картинной галереи в Забайкальском крае, которая будет развёрнута в стенах дома культуры села Будулан. Для достижения этой цели в этом году планируется проведение четвёртого пленэра «Рисунок на Ононе» в пещере Хээтэй, в окрестностях села Кусочи Могойтуйского района.
Возрастное ограничение 6+
Агинские художники соберутся на пленэр на реке Онон
Общество, Фото:
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