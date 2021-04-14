В Забайкалье впервые проведут краевой хоровой фестиваль

Отборочный тур пройдёт до 1 июня в онлайн-формате



Первый краевой хоровой фестиваль «Многогласие» состоится в Чите в 2021 году. Мероприятие пройдёт на базе Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема. В нём примут участие хоры и вокальные ансамбли различных составов, чьё творчество направлено на исполнение академической музыки.



Как рассказала автор инициативы, директор Забайкальской краевой филармонии Юлия Еренкова, до 1 июня в онлайн-формате состоится отборочный тур, после чего профессиональное жюри в составе из вокалистов Забайкальской краевой филармонии, хорового отделения музыкального училища и всероссийского хорового общества выберет участников финала фестиваля. В рамках финального тура пройдут концерты с участием творческих коллективов на разных площадках краевой столицы. Также участники и руководители коллективов примут участие в мастер-классах и в работе творческих школ.



- Такой масштабный краевой фестиваль проводится в Забайкалье впервые. Главная его задача - продвижение и развитие вокального искусства в крае, - пояснила Юлия Еренкова.



Сбор подписей за инициативу по проведению открытого краевого хорового фестиваля «Многогласие» прошёл на портале «Голос забайкальца». Проект собрал необходимые для реализации инициативы 500 подписей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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